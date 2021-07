So wirkt sich der Temperaturanstieg in Südtirol auf das Wetter aus

Der Klimawandel und die Erderwärmung sind auch in Südtirol belegbar. Seit den 1960er Jahren ist die Durchschnittstemperatur in Bozen um knapp 2 Grad gestiegen. Im Videointerview erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin, welche Folgen dieser Temperaturanstieg auf das Wetter hat, und wie hoch die Temperatur in Zukunft noch steigen wird.