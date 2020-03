„Sofortkredite werden unbürokratisch erledigt“

Um 17 Uhr fand am Freitag das tägliche LIVE-Statement von Landesrat Philipp Achammer zur aktuellen Lage statt. Die wichtigste Botschaft: Bleiben Sie gesund! Wir halten zusammen! Beschränken Sie den Ausgang am Wochenende aber bitte aufs Nötigste! Weitere Punkte betreffen die Südtiroler Studenten in Nordtirol, Sofortkredite oder den Arbeitsmarkt.