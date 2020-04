Solo auf STOL: „Das Stück weckt Erinnerungen an meine barocke Jugend”

Der Violinist des Haydn Orchesters Stefano Ferrario spielt mit seiner Ehefrau Bruna Pulini, am Klavier, ein Allegro in C-Dur von Arcangelo Corelli. Er habe dieses Stück ausgesucht, weil es strahlend und energetisch sei. „Das Stück weckt Erinnerungen an meine barocke Jugend”, sagt Ferrario. Am meisten hätten ihn Oscar Wilde, Brahms und Pink Floyd inspiriert. “Denkt nicht daran, Genres auszusuchen, sondern seid neugierig. Dann werdet ihr sehen, dass euch die klassische Musik immer und überall Emotionen schenkt”, so der Violinist. In dieser Zeit der eingeschränkten Mobilität können und wollen wir nicht aufhören, Musik zu hören und an die Kraft des Miteinanders zu glauben. Die Musiker des Haydn Orchesters haben sich mit STOL zusammengetan, um mit ihrer Aktion #suonodacasa #Musikfürdiewelt einen täglichen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten und in Kontakt mit allen Menschen zu treten. Jeder Orchestermusiker hat ein für ihn besonderes Musikstück ausgewählt und spielt dieses auf seinem Instrument, um den Menschen zu Hause in dieser Zeit Freude zu bringen, sie zu unterhalten und allen Mut zuzusprechen! Wir spielen weiter!