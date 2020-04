Solo auf STOL: „Die Musik von Bach ist perfekt für diese schwierige Zeit“

Marco Mandolini spielt das Andante der Sonata N. 2 für Violine von Johann Sebastian Bach. Bach sei der ideale Komponist, um in diesen schwierigen Zeiten reflektieren zu können. Klassische Musik sei Musik, die der Violinist jeden Tag hören könnte. “Am meisten hat mich mein Lehrer, der Violinist Philippe Hirshhorn, inspiriert”, sagt Mandolini. Sein Rat: Die klassische Musik zu entdecken, Freunden um Tipps zu bitten und sich überraschen lassen. In dieser Zeit der eingeschränkten Mobilität können und wollen wir nicht aufhören, Musik zu hören und an die Kraft des Miteinanders zu glauben. Die Musiker des Haydn Orchesters haben sich mit STOL zusammengetan, um mit ihrer Aktion #suonodacasa #Musikfürdiewelt einen täglichen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten und in Kontakt mit allen Menschen zu treten. Jeder Orchestermusiker hat ein für ihn besonderes Musikstück ausgewählt und spielt dieses auf seinem Instrument, um den Menschen zu Hause in dieser Zeit Freude zu bringen, sie zu unterhalten und allen Mut zuzusprechen! Wir spielen weiter!