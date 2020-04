Solo auf STOL: „Dieses Lied ist Balsam für die Seele“

Violinist Stefano Ferrario spielt heute mit seiner Tochter Ester und seinem Sohn Ruben das Stück „Dusty Blue“ von June Armstrong, transkribiert von Michael Lösch. Das Trio hat dieses Stück ausgesucht, weil Musik in dieser Zeit der Isolation das unmittelbarste Mittel der Kommunikation und des Austausches – und überdies wie Balsam für die Seele sei. In dieser Zeit der eingeschränkten Mobilität können und wollen wir nicht aufhören, Musik zu hören und an die Kraft des Miteinanders zu glauben. Die Musiker des Haydn Orchesters haben sich mit STOL zusammengetan, um mit ihrer Aktion #suonodacasa #Musikfürdiewelt einen täglichen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten und in Kontakt mit allen Menschen zu treten. Jeder Orchestermusiker hat ein für ihn besonderes Musikstück ausgewählt und spielt dieses auf seinem Instrument, um den Menschen zu Hause in dieser Zeit Freude zu bringen, sie zu unterhalten und allen Mut zuzusprechen! Wir spielen weiter!