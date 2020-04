Solo auf STOL: „Dieses Stück bringt Herzen näher“

Marta Scrofani spielt auf ihrer Violine das Stück “A Narnia Lullaby" von Harry Gregson-Williams aus dem ersten Narnia-Film. Sie habe dieses Stück ausgewählt, weil es die Herzen näherbringt und es hingebungsvolle Musik sei. „Das Stück erinnert mich an alle Menschen, die aktiv gegen dieses unsichtbare Übel kämpfen. Ich umarme euch alle!“, sagt die Musikerin. „Wehrlos“ ist das Wort, das ihre jetzige Situation am besten beschreibt. Am meisten sei Scrofani von Brian May beeinflusst worden. „Ich habe neben der klassischen Musik alles andere gehört. Wer daran gewöhnt ist, genau auf die Musik zu hören, wird mit klassischer Musik keine Probleme haben“, meint Scrofani. „Das Wichtige daran ist jedenfalls, dass man sich den Emotionen hingibt. Das gilt für jedes musikalische Genre.“ In dieser Zeit der eingeschränkten Mobilität können und wollen wir nicht aufhören, Musik zu hören und an die Kraft des Miteinanders zu glauben. Die Musiker des Haydn Orchesters haben sich mit STOL zusammengetan, um mit ihrer Aktion #suonodacasa #Musikfürdiewelt einen täglichen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten und in Kontakt mit allen Menschen zu treten. Jeder Orchestermusiker hat ein für ihn besonderes Musikstück ausgewählt und spielt dieses auf seinem Instrument, um den Menschen zu Hause in dieser Zeit Freude zu bringen, sie zu unterhalten und allen Mut zuzusprechen! Wir spielen weiter!