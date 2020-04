Solo auf STOL: Genießen Sie den Anfang von Mozarts Flötenkonzert

Francesco Dainese spielt den Anfang von Mozarts Flötenkonzert. Er habe dieses Stück ausgesucht, weil es zwei Charaktereigenschaften der Flöte widerspiegelt: Geläufigkeit und „Singbargkeit“. Der Flötist könnte jeden Tag Musik aus der Epoche zwischen Barock und 1900 hören. „Am meisten beeinflusst hat mich James Galway, ein irischer Flötist, der mit seinem Klang in der Lage ist, unglaubliche Emotionen zu kommunizieren“, sagt Dainese. Seine Musiktipps: Klaviersonaten von Mozart, Vivaldi und langsame Stücke von Mahler. In dieser Zeit der eingeschränkten Mobilität können und wollen wir nicht aufhören, Musik zu hören und an die Kraft des Miteinanders zu glauben. Die Musiker des Haydn Orchesters haben sich mit STOL zusammengetan, um mit ihrer Aktion #suonodacasa #Musikfürdiewelt einen täglichen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten und in Kontakt mit allen Menschen zu treten. Jeder Orchestermusiker hat ein für ihn besonderes Musikstück ausgewählt und spielt dieses auf seinem Instrument, um den Menschen zu Hause in dieser Zeit Freude zu bringen, sie zu unterhalten und allen Mut zuzusprechen! Wir spielen weiter!