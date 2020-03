Solo auf STOL: Künstler des Haydn Orchesters spielen gegen Corona

Heute spielen aus ihrem Wohnzimmer die Violinisten Roberto Tomada und Margherita Pigozzo mit ihren Kindern Alice und Nicolò Tomada. Die Wahl fiel auf „Amarcord“ von Nino Rota aus dem gleichnamigen Film von Federico Fellini. „Ein absolutes cineastisches Meisterwerk, Poesie in Form von Film“, sagt Roberto Tomada. Margherita betont, dass sie zurzeit davon träumt, endlich wieder zurück zu Normalität zu kehren. „Die schönsten Seiten der romantischen Periode“ sei die Musik, die sie jeden Tag höre. „Es ist nie zu spät, sich der klassischen Musik zu nähern“, meint sie. „Wichtig ist, dass man sich von den Emotionen mitnehmen lässt.“ In dieser Zeit der eingeschränkten Mobilität können und wollen wir nicht aufhören, Musik zu hören und an die Kraft des Miteinanders zu glauben. Die Musiker des Haydn Orchesters haben sich mit STOL zusammengetan, um mit ihrer Aktion #suonodacasa #Musikfürdiewelt einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten und in Kontakt mit allen Menschen zu treten. Jeder Orchestermusiker hat ein für ihn besonderes Musikstück ausgewählt und spielt dieses auf seinem Instrument, um den Menschen zu Hause in dieser Zeit Freude zu bringen, sie zu unterhalten und allen Mut zuzusprechen! Wir spielen weiter!