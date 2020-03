Solo auf STOL: Künstler des Haydn Orchesters spielen gegen Corona

„Es ist wie ein musikalisches Gemälde, es regt zum Nachdenken an und hat ein Gefühl der Hoffnung“, sagt Alexander Perathoner zum Stück „Elegy for horn solo“ von A. Eisenstadt. Er sei zurzeit sehr nachdenklich, so Perathoner. Antike Musik sei Musik, die er jeden Tag hören könne. Für all jene, die zuvor nie klassische Musik gehört haben, rät der Musiker live drei Konzerte mit Orchester anzuhören, was sicherlich für viele eine große Neuentdeckung darstellt. In dieser Zeit der eingeschränkten Mobilität können und wollen wir nicht aufhören, Musik zu hören und an die Kraft des Miteinanders zu glauben. Die Musiker des Haydn Orchesters haben sich mit STOL zusammengetan, um mit ihrer Aktion #suonodacasa #Musikfürdiewelt einen täglichen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten und in Kontakt mit allen Menschen zu treten. Jeder Orchestermusiker hat ein für ihn besonderes Musikstück ausgewählt und spielt dieses auf seinem Instrument, um den Menschen zu Hause in dieser Zeit Freude zu bringen, sie zu unterhalten und allen Mut zuzusprechen! Wir spielen weiter!