Solo auf STOL: Künstler des Haydn Orchesters spielen gegen Corona

Alessandro Visintini spielt aus einem Quartett für vier Flöten von Antonin Reicha. Werke von Wagner, Strauss, Debussy und Puccini könnte der Flötist jeden Tag hören. Von Albert Savinio habe er sich am meisten inspirieren lassen. “Man soll nicht denken, klassische Musik sei nur professionellen Musikern vorbehalten, vielmehr sollte man sie ohne Vorurteile hören und dabei ungefilterte Emotionen zulassen”, so Visintini. In dieser Zeit der eingeschränkten Mobilität können und wollen wir nicht aufhören, Musik zu hören und an die Kraft des Miteinanders zu glauben. Die Musiker des Haydn Orchesters haben sich mit STOL zusammengetan, um mit ihrer Aktion #suonodacasa #Musikfürdiewelt einen täglichen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten und in Kontakt mit allen Menschen zu treten. Jeder Orchestermusiker hat ein für ihn besonderes Musikstück ausgewählt und spielt dieses auf seinem Instrument, um den Menschen zu Hause in dieser Zeit Freude zu bringen, sie zu unterhalten und allen Mut zuzusprechen! Wir spielen weiter!