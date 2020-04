Solo auf STOL: Künstler des Haydn Orchesters spielen gegen Corona

Domenico Cagnacci musste etwas erfinderisch sein. Da er seine Pauken nicht zu Hause hatte, hat er sich für Instrumente entschieden, die er in seinen vier Wänden gefunden hat. Ein Wort, das seine derzeitige Situation gut beschreibt, ist „zweckmäßig“. Er könnte jeden Tag, dank seines Sohnes, alle Genres hören, von der Klassik bis hin zu Jazz und Heavy Metal. „Jeder Musiker, den ich getroffen und dem ich zugehört habe, hat mir etwas Wichtiges mitgegeben“, sagt Cagnacci. Er rät allen, klassische Musik zu hören, da man dabei nicht enttäuscht werde. In dieser Zeit der eingeschränkten Mobilität können und wollen wir nicht aufhören, Musik zu hören und an die Kraft des Miteinanders zu glauben. Die Musiker des Haydn Orchesters haben sich mit STOL zusammengetan, um mit ihrer Aktion #suonodacasa #Musikfürdiewelt einen täglichen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten und in Kontakt mit allen Menschen zu treten. Jeder Orchestermusiker hat ein für ihn besonderes Musikstück ausgewählt und spielt dieses auf seinem Instrument, um den Menschen zu Hause in dieser Zeit Freude zu bringen, sie zu unterhalten und allen Mut zuzusprechen! Wir spielen weiter!