Solo auf STOL: „Wir brauchen etwas Leichtigkeit“

Maura Bruschetti singt, begleitet von der Cellistin Elisabetta Branca, das Lied „Nessuno“ von Antonietta De Simone in der von Mina gesungenen Version. „Wir haben dieses Stück ausgewählt, weil wir etwas Leichtigkeit brauchen“, sagt Branca. „Das Stückt weckt Erinnerungen an Momente der Freude und des Austausches.“ Die Cellistin könnte jeden Tag „Penso positivo“ von Jovanotti hören. Am meisten habe sie Bach inspiriert. „Lasst euch von der klassischen Musik beeindrucken. Klassische Musik zu hören birgt viele Überraschungen“, meint Elisabetta Branca. In dieser Zeit der eingeschränkten Mobilität können und wollen wir nicht aufhören, Musik zu hören und an die Kraft des Miteinanders zu glauben. Die Musiker des Haydn Orchesters haben sich mit STOL zusammengetan, um mit ihrer Aktion #suonodacasa #Musikfürdiewelt einen täglichen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten und in Kontakt mit allen Menschen zu treten. Jeder Orchestermusiker hat ein für ihn besonderes Musikstück ausgewählt und spielt dieses auf seinem Instrument, um den Menschen zu Hause in dieser Zeit Freude zu bringen, sie zu unterhalten und allen Mut zuzusprechen! Wir spielen weiter!