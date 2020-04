Solo auf STOL: „Wir wollen Euch einen Moment der Unbeschwertheit schenken“

Ole Jacob Frederiksen und Cecilia Albertani spielen auf ihrer Violine Variationen zu „Funkel, funkel, kleiner Stern“ von Alexei Igudesman und Wolfgang Amadeus Mozart. „Wir wollen all jenen, die zuhören, einen Moment der Unbeschwertheit schenken und dabei eine einfache Melodie für Groß und Klein zelebrieren“, sagen die Musiker. „Wir könnten jeden Tag jede Art von Musik und Musiker hören. Musik tut der Seele gut“, so Frederiksen und Albertani. In dieser Zeit der eingeschränkten Mobilität können und wollen wir nicht aufhören, Musik zu hören und an die Kraft des Miteinanders zu glauben. Die Musiker des Haydn Orchesters haben sich mit STOL zusammengetan, um mit ihrer Aktion #suonodacasa #Musikfürdiewelt einen täglichen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten und in Kontakt mit allen Menschen zu treten. Jeder Orchestermusiker hat ein für ihn besonderes Musikstück ausgewählt und spielt dieses auf seinem Instrument, um den Menschen zu Hause in dieser Zeit Freude zu bringen, sie zu unterhalten und allen Mut zuzusprechen! Wir spielen weiter!