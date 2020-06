Sommerhit 2020: „Hot Spot Südtirol“

Pünktlich zum Sommeranfang hat sich der Brixner Liedermacher Markus „Doggi“ Dorfmann einen neuen Sommerhit einfallen lassen, der in diese vom Coronavirus geprägte Zeit wie die Faust aufs Auge passt: „Hot Spot Südtirol“. Der Song knüpft direkt an seinen Hip-Hop-Hit „Brixen chillt“ an, der auf Youtube fast 150.000 Klicks bekommen hat. „Es ist eine Hymne für uns Südtiroler“ so „Doggi“ Dorfmann, „der Song soll uns daran erinnern, dass wir in einem wunderschönen Land leben“. Der Hip-Hop "Hot Spot Südtirol" wurde von Liedermacher Dominik Aster abgemischt und gemastert. Das Video von "Hot Spot Südtirol" wird in Kürze auf Youtube veröffentlicht.