Action & Vollgas: 50 ccm Challenge Südtirol

Am Wochenende gingen 37 Südtiroler Teams bei der zweiten Auflage der 50 ccm Challenge im Safety Park in Pfatten an den Start. Nicht nur das Ergebnis zählte bei den einzelnen Mannschaften, sondern auch Spaß, Spannung und Ehrgeiz standen an erster Stelle.