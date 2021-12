Spektakulärer Einsatz: Skitourengeher am Ätna aus Bergnot gerettet

Am Vulkan Ätna auf Sizilien ist am Mittwoch ein Skitourengeher in Bergnot geraten. Der Mann war von einem Wetterumsturz überrascht worden und kam nicht mehr vor und zurück. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Wintersportler ins Tal geflogen, er ist wohlauf.