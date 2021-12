Spektakulärer Unfall in Plars: Auto streift Bus

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer aus Partschins am Montagnachmittag: In einer Kurve bei Plars streifte er mit seinem Kleinwagen einen entgegenkommenden Linienbus, sein Auto geriet ins Schleudern und blieb an der Leitplanke hängen; doch entgegen ersten Befürchtungen wurde er nicht im Wagen eingeklemmt. Mit mittelschweren Verletzungen brachten ihn die Sanitäter ins Krankenhaus. Die beiden Personen im Bus – der Fahrer und ein Gast – wurden leicht verletzt. Aufnahmen: Video Aktiv Schnals