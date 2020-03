Bozen: Streifenwagen kracht gegen Auto

Zu einem Aufsehen erregenden Unfall kam es in der Nacht auf Sonntag an der Kreuzung zwischen Drususstraße und der Florenzer Straße in Bozen. Ein Polizeiauto und ein Pkw krachten frontal aufeinander. Die Fahrzeuge erlitten beide Totalschaden, die Insassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.