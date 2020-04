Spektakuläres Phänomen: Delphine leuchten im Wasser

In Newport Beach in Kalifornien wird eine Whale-Watching-Crew Zeuge eines seltenen Schauspiels: Neben einem Boot schwimmen Delphine glücklich umher – und leuchten dabei. Was surreal und wie Science Fiction aussieht, ist in Wirklichkeit ein biologisches Phänomen. Wie das funktionieren kann, erfahren Sie im Video.