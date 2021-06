Spinnenplage wird zur Gefahr für Menschen

Nach heftigen Regenfällen und Überschwemmungen wird der Bundesstaat Victoria von einer Spinnenplage heimgesucht. Die achtbeinigen Tiere bringen sich in höheren und trockenen Lagen in Sicherheit. Mehrere in Australien lebende Spinnenarten sind für Menschen giftig. Behörden stellen nun auch ein Spinnenserum bereit.