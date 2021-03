Springbreak-Irrsinn in Miami

In den USA machen die Colleges und Universitäten im März meist Semesterferien, die meist ein- bis zweiwöchige Pause nennt sich Springbreak (auf Deutsch Frühlingspause). Studierende zieht es in diesen Ferien in warme Gefilde wie Florida. In Miami tanzen Menschen auf den Straßen und in Klubs, ohne Maske.