Spürnase stärker als Zahnpaste

Die Staatspolizei hat am Donnerstag in Zusammenarbeit mit der Bahnpolizei am Bozner Bahnhof einen Italiener mit 3 Kilogramm Haschisch erwischt. Der 37-Jährige hatte die Drogen fein säuberlich in Folie und Plastikbeutel verpackt, zusätzlich präparierte er die Pakete mit Zahnpaste, um den typischen Haschisch-Geruch zu übertünchen. Marco D’Artista von der Bahnpolizei erklärt am Freitag im Rahmen der Pressekonferenz, dass diese Methode gegen die fantastischen Spürnase der Drogenhunde nichts hilft.