Stadelbrand in Glurns

Gegen 4 Uhr wurde in Glurns der Feueralarm ausgelöst. Im Sölesweg in der Nähe der Mülldeponie stand ein Stadel komplett in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Glurns, Laatsch, Lichtenberg, Mals, Schluderns und Taufers im Münstertal begannen umgehend mit den Löscharbeiten und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Dazu musste eine über einen Kilometer Wasserleitung von der Etsch bis zum Brandherd gelegt werden.