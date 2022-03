Steigende Strompreise: Der Ärger der Südtiroler

Die Strompreise steigen, in vielen Familien schlägt die Stromrechnung ein riesiges Loch in die Haushaltskasse. STOL-Reporter Matteo Tomada hat sich in Bozen umgehört, was die Südtiroler dazu sagen und ob die Politik jetzt gefordert ist.