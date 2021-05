Gigantisch: Der Stiëber-Wasserfall von oben

Im hinteren Passeiertal, genauer gesagt in Moos, gibt es den gigantischen Stiëber-Wasserfall , wo der Pfelderer Bach zuerst 19 Meter und dann 18 Meter tief in die Passer stürzt. Dieser ungemein beeindruckende Wasserfall befindet sich genau unter der Brücke auf der Straße zwischen Moos und Platt. Wenn manchmal von unglaublichen Naturgewalten die Rede ist, so kann man sich beim Anblick dieses Falls ein Bild davon machen, was damit gemeint ist. Nahezu senkrecht und mit brachialer Kraft schießt der Pfelderer Bach in die Tiefe und hat im Laufe der Jahrhunderte die ihn umgebenden Felswände spiegelglatt gescheuert. Ein STOL-Kameramann hat dieses gewaltige Naturschauspiel von oben festgehalten.