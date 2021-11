Stimmt es, dass man Kinder nicht impfen braucht?

Eine der zentralen Aufgaben der Medizinischen Universität Innsbruck ist die evidenzbasierte Aufklärung der Öffentlichkeit. ForscherInnen der Medizinischen Universität Innsbruck haben sich daher entschlossen, in Form von kurzen Video-Statements auf die Frage "Stimmt es?", Stellung zu den gängigsten Mythen in Zusammenhang mit COVID-19 und Impfungen zu nehmen. In dieser Folge geht es um die Frage, ob für Kinder die Impfung überflüssig sei, weil das Virus für sie keine Gefahr darstellt.