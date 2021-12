STOL fragt Hoteliers: Bedrohen die neuen Regeln die Saison?

Die Pandemie macht uns jetzt schon seit 2 Jahren das Leben schwer – so auch den Touristikern. Neben der allgemeinen Unsicherheit, kommt jetzt noch was hinzu: Bei der Einreise nach Italien braucht es nun ein negatives Testergebnis, das gilt auch für Geimpfte und Genesene. Wie die Hoteliers die heurige Saison erleben und was sie von der neuen Regelung halten? STOL-Reporter Matteo Tomada hat sich bei den Hoteliers in Gröden umgehört.