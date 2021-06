STOL Gartenserie: Rasen, Bäume, Blumen - Alles zum perfekten Farbtupfer im Garten

In der neuen STOL-Videoserie dreht sich alles rund um das Thema Garten. Ob geeignete Blumen für den Balkon, pflegeleichte Zimmerpflanzen, Blühendes für den Garten oder Teichbepflanzung: Wir verraten Ihnen interessante Tipps und allerhand Wissenswertes, damit Sie sich an der grünen oder blühenden Zierde lange erfreuen können. Dabei fragt STOL-Reporterin Elisabeth Turker direkt beim Experten nach: Raimund Reifer von der Gärtnerei Reifer in Vahrn teilt mit uns sein Wissen rund um die richtige Auswahl, den passenden Standort und die entsprechende Pflege Ihrer Pflanzen. In dieser Folge dreht sich alles rund um den Garten. Schauen Sie rein!