STOL trauert um Manuel Lavoriero

Der Bozner Manuel Lavoriero war im März 2020 als freier Mitarbeiter in die STOL-Redaktion gekommen. Sein Interesse galt vor allem dem Bereich Kunst und Kultur. Am 31. August ist der Student, Musiker und Poetry-Slammer in Wien kurz nach seinem 25. Geburtstag gestorben.