Stolle Action-Tipps: Drahtseilakt im Abenteuerpark Kaltern

Viele kleine und große Abenteuer warten in Südtirol praktisch vor der Haustüre, genau diese Abenteuer will STOL suchen, entdecken und erleben. Dabei wollen wir 360-Grad-Action, wir spannen den Bogen von familienfreundlich bis zum ultimativen Adrenalinkick. Die einzelnen Aktivitäten werden von STOL-Reporter Ivo Zorzi persönlich getestet. Schon jetzt steht fest: Blaue Flecken gibt es bei der 12-teiligen Serie „Stolle Action-Tipps“ gratis dazu. In der 3. Folge sind wir zu Gast im Abenteuerpark Kaltern, dort sind Kraft, Gleichgewicht und Geschicklichkeit gefordert.