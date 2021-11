So basteln Sie festliche Weihnachtskarten selbst

Basteln macht Spaß! In dieser neuen STOL Videoserie darf geklebt, gestanzt, bedruckt und verziert werden, und dies mit den verschiedensten Materialien. Gerade jetzt wo die Tage kürzer werden, zieht es uns wieder hinein in die Stube oder in den Hobbyraum. Passend zur Jahreszeit zeigt Mitarbeiterin Renate aus der Athesia Papierhandlung in Brixen wie man ohne viel Aufwand und mit ein bisschen Geschick wunderbar kreative Dinge für Zuhause basteln kann. Ob eine stilvolle Kerze für den Friedhof, eine bunte Laterne, Grußkarten oder Dekoration für das Haus – die leidenschaftliche Bastlerin hat für jede Gelegenheit die passenden Kniffe parat. In dieser Folge bastelt Renate Weihnachtskarten. Schauen Sie rein und machen Sie mit! Pakete mit Bastelmaterial sind online auf www.athesiabuch.it und in allen Athesia Buch und Papier Filialen bestellbar.