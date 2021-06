Stolle Tricks: Heißer Sommer – kühle Getränke

An heißen Sommertagen dürfen kühle Getränke nicht fehlen. Doch weil bei hohen Temperaturen auch viele Lebensmittel in den Kühlschrank müssen, hat die Getränkeflasche keinen Platz mehr. Mit diesem einfachen Trick kühlen sie ihr Getränk auch ohne Kühlschrank in wenigen Minuten. Auch bleibt der Saft am Gartentisch schön kühl. Genial!