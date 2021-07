St.Pankraz: Auto brennt aus - Frau und Hund gerettet

Die gute Nachricht des Tages: In letzter Sekunde konnte sich in St. Pankraz im Ultental eine Frau zusammen mit ihrem Hund aus einem Auto retten, bevor dieses in Vollbrand stand. Im Einsatz stand die Feuerwehr St. Pankraz, die auch dieses Video zur Verfügung gestellt hat.