Streiken für das Klima und gegen den Black Friday

Hunderte Schüler und Studenten aus allen Südtiroler Landesteilen haben am Freitagvormittag in Bozen wieder für mehr Klimaschutz demonstriert. Ausgehend vom Verdi-Platz zogen die Jugendlichen bis zum Mazzini-Platz. Die Botschaften auf den Plakaten und Transparenten hatten eine deutliche Sprache genauso wie ihre Slogans: „Wir weinen mit den Gletschern“, „Ende der Schonzeit“ oder „There is no planet B“. Einige Schüler trugen Atemschutzmasken, um auf die zunehmende Luftverschmutzung aufmerksam zu machen. Die Fridays for Future Bewegung forderte heute außerdem auch das Ende des Aktionstages Black Friday. Der ungebremste Konsum widerspreche sämtlichen Klimazielen. Die Bewegung appelliert an die Verbraucher, insgesamt weniger zu konsumieren.