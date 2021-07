Strenge Regeln: Südtirols Fitness-Studios menschenleer

Südtirols Fitnessstudio-Betreiber sind verärgert. Nachdem der Rest der Südtiroler Wirtschaft längst zum fast normalen Arbeitsalltag zurückkehren konnte, haben die Fitnesszentren noch immer mit massiven Einschränkungen zu kämpfen: Für Ärger sorgt vor allem die Tatsache, dass die Zugangsregeln für Fitnessstudios in Südtirol strenger sind als im restlichen Italien. So etwa die Testpflicht für den Besuch eines Fitnesszentrums. Die Betriebe sind derzeit also fast menschenleer. Wie das Video beweist auch das Pumpwerk Fitness in Bozen. Berufskollegen in den anderen italienischen Regionen, wo es keine Pass-Pflicht gibt, berichten hingegen von gutem Aufschwung.