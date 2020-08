Stürmische Gewitter über Marling

Die heftigen Unwetter, die am Samstagabend von Westen her über Südtirol hereinbrachen, sorgten vielerorts für Überschwemmungen, umgestürzte Bäume und Hagelschäden. Besonders betroffen war der Großraum Meran. In Marling wüteten beispielsweise starke Gewitter und stürmische Windböen. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren im Umkreis stehen im Dauereinsatz. Video: Video Aktiv Schnalstal