Sturm Carrie: „Dieser Pilot verdient eine Medaille“

Dieser Landeanflug ist nichts für schwache Nerven. Ein Airbus A321 der Fluglinie British Airways setzte am Flughafen London Heathrow zur Landung an. Beim Aufsetzen auf der Landebahn wurde die Passagiermaschine von einer Böe erfasst, das Flugzeug geriet in Schieflage. Der Pilot musste durchstarten. „Dieser Pilot verdient eine Medaille“, sagte ein Augenzeuge, der die Szene am Rande des Flughafengeländes gefilmt hatte. Der Flieger landete anschließend sicher auf einem anderen Flughafen bei London.