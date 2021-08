Sturm und Blitze über Marling

Am späten Samstag Nachmittag zog eine Gewitterfront von Westen kommend über Südtirol. In Marling waren zahlreiche Blitze zu beobachten, insgesamt wurden am Samstag 1.350 Blitze landesweit gezählt. Aufnahmen: Video Aktiv Schnals