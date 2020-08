Sturzflut mit Mure im Trentino

Auch in der Nachbarprovinz Trentino haben am Montagabend schwere Unwetter gewütet. In der Gemeinde Strembo im Rendenatal kam es nach heftigen Gewittern zu einer Sturzflut, die Schlamm- und Geröllmassen blockierten die Straße in ein Seitental. Rund 60 Wanderer waren im Tal eingeschlossen, sie konnten erst am Dienstag das Tal unverletzt verlassen.