Suchaktion in Passeier mit traurigem Ende

Benedikt Prugger wurde zuletzt am Montag um 17 Uhr im Gemeindegebiet von St. Leonhard in Passeier gesehen. Seit Montagabend wurde fieberhafte nach dem Mann gesucht. Am Dienstag gegen 10 Uhr dann die traurige Entdeckung der Einsatzkräfte: Der Mann lag leblos im Bachbett zwischen St. Leonhard und Moos in Passeier.. Er war wohl bei seinem Spaziergang am „Schluchtenweg“ ausgerutscht und in die Passer gestürzt.