Suchaktion nach Peter Neumair geht weiter

Nachdem 2 Tauchgänge am gestrigen Dienstag kein Ergebnis brachten, wurde am Mittwoch erneut jene Stelle in der Etsch abgesucht, wo ein „Schatten“ festgestellt worden war. Bis zum Nachmittag blieb auch diese erfolglos. Aufnahmen: Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren