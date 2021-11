„Südtirol hilft“ heuer zum 16. Mal

„Südtirol hilft“, die mittlerweile bekannteste Hilfsaktion des Landes, findet auch in der heurigen Vorweihnachtszeit wieder statt. Mit einer Reihe von attraktiven Angeboten und Aktionen wird unter Südtirols Bevölkerung um Spenden geworben, die von Südtirols größten Hilfsorganisationen für Menschen in Not eingesetzt werden. Höhepunkt der Hilfsaktion ist am 23. Dezember der große Spendenmarathon.