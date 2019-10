Südtirol und seine Ökosysteme

Wie können in Zeiten der Übernutzung von Rohstoffen, Boden, Luft, Wasser und Energie, des Klimawandels und des Artenschwundes Ressourcen nachhaltiger nutzen und verbrauchte Ressourcen wiederhergestellt werden? Und wie renaturiert Südtirol die eigenen Ökosysteme da? Darum geht es in einem Buch, das am Donnerstag im Naturmuseum vorgestellt wurde.