Südtirol wie Alaska: „Wasserspiele“ auch in Vintl

Die 12-jährige Laura aus Weitental in der Gemeinde Vintl hatte am Donnerstag auf STOL das Video mit dem kondensierenden Wasser in Alaska gesehen und sich sofort daran erinnert, dass sie selbst am Montag dieses Experiment im Garten durchgeführt hatte. Bei einer Temperatur von -16 Grad Celsius entstanden diese wunderschöne Bilder, die wir in einem Video zusammengeführt haben.