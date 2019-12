Südtiroler Forschungspreis geht an Erwin Rauch

Am Donnerstag wurde erneut der Südtiroler Forschungspreis für Nachwuchsforscher im NOI Techpark vergeben. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an Dr. Erwin Rauch für seine Forschung im Bereich Industrie 4.0. STOL war vor Ort und hat mit dem Preisträger gesprochen.