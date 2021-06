Südtiroler Jugendring zeichnet Gemeinde Moos aus

Der Ehrenamtspreis „‘s junge Ehrenamt“ für das Jahr 2020 wurde coronabedingt erst am Mittwoch auf Schloss Maretsch in Bozen vergeben. SJR-Vorsitzende Tanja Rainer verrät STOL, warum heuer die Gemeinde Moos in Passeier ausgezeichnet wurde – außerdem blickt sie auf ein schwieriges Jahr für das Ehrenamt zurück und erklärt, welche Herausforderungen noch bevorstehen.