Südtiroler Kochshow in Kalabrien

Eine Produktvorstellung von Südtiroler und kalabrischen Produkten samt Kochshow fand kürzlich im Hotel San Michele in Cetraro (Kalabrien) statt. Die Veranstaltung wurde von den Handelskammern von Cosenza und Bozen mit dem Ziel der gegenseitigen Bewerbung der jeweiligen Qualitätsprodukte veranstaltet. Zubereitet wurden die kalabrischen Produkte vom kalabrischen Koch Roberto Spizzirri und die Südtiroler Speisen vom Südtiroler Koch Luis Agostini. Die Handelskammer Cosenza und die Handelskammer Bozen unterzeichneten im Mai des vergangenen Jahres deshalb ein gemeinsames Abkommen. Ziel der Vereinbarung der beiden Handelskammern ist es, dass Südtiroler Produkte verstärkt in den kalabrischen Markt eingeführt werden beziehungsweise dort Bekanntheit erreichen, während kalabrische Produkte in Zukunft vermehrt auf den Südtiroler Markt gebracht werden, damit beide Regionen gegenseitig voneinander profitieren können.