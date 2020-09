Südtiroler Meisterempfang: langjährige Meister geehrt

Am Montagabend fand im NOI Techpark in Bozen der 6. Meisterempfang des Südtiroler Meisterbundes statt. Im Zuge dieser Veranstaltung wurden 9 Meister und Meisterinnen ausgezeichnet, die seit über 30 Jahren im Besitz des Meisterbriefes sind. Eröffnet wurde der 6. Meisterempfang von Handelskammerpräsident Michl Ebner, der die Bedeutung der Unternehmen unterstrich, die von Meistern geführt werden: „Von Meister und Meisterinnen geführte Betriebe heben sich positiv von anderen Unternehmen ab, da sie unter anderem im Durchschnitt größer sind und mehr Lehrlinge ausbilden.“ Obermeister Peter Mayrl ging in seinen Grußworten auf die Ziele des Meisterbundes ein: „Der Südtiroler Meisterbund, der vor sieben Jahren gegründet wurde und mittlerweile über 500 Mitglieder zählt, möchte die Werte des Meisters bzw. der Meisterin sichtbar machen und sie gleichzeitig stärken.“ Liedermacher Sepp Messner Windschnur hat den Meisterempfang musikalisch umrahmt, seines Zeichens Malermeister in Klausen.