#alleswaswirlieben Südtiroler Musikanten zeigen das schöne Südtirol

Die Musikkapelle Auer hat Südtirol aufgerufen - in Tracht und bei sich zuhause - den Marsch "Mein schönes Südtirol" von Sepp Thaler zu spielen. Es haben insgesamt 40 Musikanten mitgewirkt. Die Aufnahmen wurden vom 30. April bis zum 19. Mai gemacht, am Ende wurden 55 Einzelvideos und 17 Multiclips zusammengeschnitten. Nachdem wegen der Coronakrise das diesjährige musig.project.auer ausgefallen ist, hat sich die MK Auer an dieses Projekt gemacht. Ziel war es, die Trachtenvielfalt und die Südtiroler Landschaft darzustellen. Auch ist es eine kleine Hommage an den Komponisten Sepp Thaler und an das schöne Südtirol.