Südtiroler Musiker wollen mit Kubaner nach New York

Was für eine Mischung! 5 Freunde aus Klausen, St. Ulrich, St. Pauls, Trient und Kuba wollen mit ihrer Musik nach New York. Dabei lassen sie sich von den Klängen im „Big Apple“ nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren inspirieren. Der Bandname „toNY5“ ist an die US-Soldaten in Florenz angelehnt, die nach dem Krieg heimkehren wollten und auf ihrer Uniform „to NY“ (nach New York) aufgenäht hatten. Die 5 bezieht sich auf die 5 Musiker Emiliano Tamanini, Hannes Petermair, Angel Ballester, Wolfgang Rabensteiner und Georg Malfertheiner.